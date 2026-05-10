İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini, aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarıkoruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, Başkent Tahran'da, savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.

Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değinerek, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.

İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı.