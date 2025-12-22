Haberler

Irak ve Pakistan'dan İkili İlişkileri Güçlendirme ve Bölgesel İstikrar Vurgusu

Güncelleme:
Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın artırılması konularını ele aldı.

BAĞDAT, 22 Aralık (Xinhua) -- Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, resmi ziyaret amacıyla Irak'ta bulunan Pakistanlı mevkidaşı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi. İki lider pazar günkü görüşmede ikili ilişkileri güçlendirme ve bölgesel istikrarı teşvik etme yollarını ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki liderin de bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak ve mevcut gerilimleri düşürmek üzere "tutumları arasında uyum sağlamanın ve koordinasyonu güçlendirmenin" önemini vurguladığı belirtildi.

Reşid, heyetler arası görüşmelerde de kültürel, bilimsel ve ekonomik alanlarda işbirliğini derinleştirme taahhütlerini yineledi ve deniz bağlantısı imkanlarının potansiyeline ve dini turizmde işbirliğini artırmanın faydalarına dikkat çekti.

İki taraf, askeri koordinasyonu güçlendirme, Pakistan'ın hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve pilot eğitimi alanındaki uzmanlığından yararlanma ve terörle mücadele çabalarında istihbarat ve güvenlik bilgilerinin paylaşımını artırma konularını da ele aldı.

Zerdari ise Irak ile birçok alanda işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını söyledi. İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerden övgüyle bahseden Zerdari, iki halkın ortak çıkarlarına destek vereceklerini vurguladı.

Zerdari, resmi ziyaret amacıyla cumartesi günü Bağdat'a gelmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
