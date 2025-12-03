Haberler

Irak Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas ile Bağdat'ta bir araya gelerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik sorunları ve ekonomik işbirliği gibi konuları ele aldı. Hüseyin, Irak'ın istikrarı için ABD'nin desteklediği projelerin önemine vurgu yaptı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD Dışişleri Bakan YardımcısI Michael J. Rigas ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Irak ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları ve çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ortak işbirliği çerçevelerinin takibi ele alındı.

Görüşme sırasında ayrıca bölgenin karşı karşıya olduğu bölgesel ve uluslararası zorluklar gözden geçirilerek, Suriye ve İran'daki durumun yanı sıra gerginliğin azaltılması ve güvenlik ile istikrarı artırmak için anlayışın geliştirilmesinin önemine değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin, Irak'ın istikrar çabalarını desteklemedeki rolünü vurgulayarak, anayasal takvim doğrultusunda federal hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini, siyasi güçler arasında denge gözetilmesinin demokratik sürecin düzgün işlemesi, parlamento ve hükümetin etkinleşmesi ve hükümet programlarının verimli şekilde uygulanması açısından gerekli olduğunu belirtti.

ABD'nin Erbil'de açmaya hazırlandığı konsolosluğun ikili diplomatik işbirliğini güçlendireceğini ifade eden Hüseyin, Basra'daki Amerikan konsolosluğunun da yeniden açılmasının önemini vurguladı.

Hüseyin, ayrıca Irak ile ABD arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin, ekonomi, altyapı ve yatırım alanlarında işbirliğinin devam ettirilmesinin, kalkınmayı desteklemek ve Amerikan şirketlerinin Irak'a geri dönerek yatırım yapmalarını teşvik etmek açısından önemli olduğunu kaydetti.

Iraklı Bakan ülkedeki "güvenlik istikrarıyla" ABD'nin Irak'a yönelik seyahat uyarılarının yeniden gözden geçirilmesi ve yatırım fırsatlarının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Michael Rigas'ın ise Irak'ın istikrar ve güvenliği güçlendirme konusunda kaydettiği ilerlemeyi takdir ettiklerini ve bu alanda yürütülen çabalara ABD'nin desteğini teyit ettiği aktarıldı.

Ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarındaki zorlukların ele alınması için bölgesel ve uluslararası koordinasyonun sürdürülmesinin önemine işaret eden ABD'li Bakan Yardımcısının, ABD'nin Irak hükümetiyle olumlu bir ikili ilişki çerçevesinde çalışmaya verdiği önemi dile getirdiği ifade edildi.

Rigas'ın Bağdat temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de görüşeceği paylaşıldı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.