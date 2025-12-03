Irak Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD Dışişleri Bakan YardımcısI Michael J. Rigas ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Irak ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları ve çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ortak işbirliği çerçevelerinin takibi ele alındı.

Görüşme sırasında ayrıca bölgenin karşı karşıya olduğu bölgesel ve uluslararası zorluklar gözden geçirilerek, Suriye ve İran'daki durumun yanı sıra gerginliğin azaltılması ve güvenlik ile istikrarı artırmak için anlayışın geliştirilmesinin önemine değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin, Irak'ın istikrar çabalarını desteklemedeki rolünü vurgulayarak, anayasal takvim doğrultusunda federal hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini, siyasi güçler arasında denge gözetilmesinin demokratik sürecin düzgün işlemesi, parlamento ve hükümetin etkinleşmesi ve hükümet programlarının verimli şekilde uygulanması açısından gerekli olduğunu belirtti.

ABD'nin Erbil'de açmaya hazırlandığı konsolosluğun ikili diplomatik işbirliğini güçlendireceğini ifade eden Hüseyin, Basra'daki Amerikan konsolosluğunun da yeniden açılmasının önemini vurguladı.

Hüseyin, ayrıca Irak ile ABD arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin, ekonomi, altyapı ve yatırım alanlarında işbirliğinin devam ettirilmesinin, kalkınmayı desteklemek ve Amerikan şirketlerinin Irak'a geri dönerek yatırım yapmalarını teşvik etmek açısından önemli olduğunu kaydetti.

Iraklı Bakan ülkedeki "güvenlik istikrarıyla" ABD'nin Irak'a yönelik seyahat uyarılarının yeniden gözden geçirilmesi ve yatırım fırsatlarının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Michael Rigas'ın ise Irak'ın istikrar ve güvenliği güçlendirme konusunda kaydettiği ilerlemeyi takdir ettiklerini ve bu alanda yürütülen çabalara ABD'nin desteğini teyit ettiği aktarıldı.

Ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarındaki zorlukların ele alınması için bölgesel ve uluslararası koordinasyonun sürdürülmesinin önemine işaret eden ABD'li Bakan Yardımcısının, ABD'nin Irak hükümetiyle olumlu bir ikili ilişki çerçevesinde çalışmaya verdiği önemi dile getirdiği ifade edildi.

Rigas'ın Bağdat temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de görüşeceği paylaşıldı.