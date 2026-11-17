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BAĞDAT – (AA) - Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Irak- Türkiye arasındaki "eski boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatına yeniden başlandığını" açıkladı.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Petrol Bakanı Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki eski boru hattı üzerinden ilk aşamada günlük 120 bin varil ham petrolün ihraç edileceğini belirtti.

İhracat kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını aktaran Hudayyır, günlük taşıma miktarının ilerleyen süreçte 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA