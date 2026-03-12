Haberler

Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO: 2 tankerin hedef alınması petrol faaliyetlerine yönelik tehdit

Güncelleme:
Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO, Irak kara sularında faaliyet gösteren iki tankere yönelik yapılan saldırıyı kınayarak, durumun Irak'ın güvenliği ve ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO, Irak kara sularında faaliyet gösteren 2 tankerin hedef alınmasını kınadı, saldırının petrol faaliyetlerini tehdit ettiğini belirtti.

SOMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak kara sularında faaliyet gösteren Marshall Adaları bayraklı "SAFESEA VISHNU" adlı tanker ile Malta bayraklı "ZEFYROS" adlı tankere yönelik saldırı kınandı.

ZEFYROS isimli tankerin Zübeyr Limanı'na girmek üzere hareket etmeye hazırlandığı ve yan yükleme işlemi ile önceki yükün boşaltılmasının tamamlanmasının ardından 30 bin ton nafta ürünü yüklenmek üzere limana yönelmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının Irak'ın güvenliği ve ekonomisi üzerinde olumsuz etki yarattığı, Irak kara sularında denizcilik güvenliği ve petrol faaliyetleri için ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Haberler.com
500

