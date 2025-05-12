Irak'ta Kum Fırtınası Nefes Darlığına Yol Açtı
Irak'ın Anbar kentinde meydana gelen kum fırtınası, birçok kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurmasına neden oldu. Anbar İl Sağlık Müdürlüğü, fırtınanın bölgedeki etkilerini ve sürücüleri uyardı. Kum fırtınalarının Irak'a günlük 1 milyon dolara yakın zarar verdiği belirtiliyor.
- Irak'ı kum fırtınası vurdu
ERBİL - Irak'ın batısındaki Anbar kentini kum fırtınası vurdu. Onlarca kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Irak'ın batısındaki Anbar kentini kum fırtınası vurdu. Anbar İl Sağlık Müdürlüğü, kentin batısındaki ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle 27 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.
Anbar Trafik Müdürlüğü, sürücüleri görüş mesafesi konusunda uyararak, "Kentin birçok bölgesini etkisi altına alan fırtına nedeniyle görüş mesafesi büyük ölçüde azaldı. Tüm sürücülerimize en üst düzeyde dikkatli ve temkinli olmalarını önemle hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.
Fırtınalar günde 1 milyon dolar zarar veriyor
Yeşil Irak Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu, kum fırtınalarının sağlık, tarım, ulaşım ve hizmet sektörlerine verdiği zarar nedeniyle Irak'a günde yaklaşık 1 milyon dolar kaybettirdiğini ifade etti.