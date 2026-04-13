Kormor Gaz Sahası'nda Üretim Normale Döndü

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kormor Gaz Sahasında üretimin normale döndüğü duyuruldu.

Yerel medyaya göre, elektrik santrallerine gaz sağlayan Kormor Gaz Sahası'nın işletmecisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Dana Gas şirketi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Süleymaniye kentinin Çemçemal ilçesinde bulunan Kormor doğal gaz sahası tesislerinde son haftalarda belli aralıklarla üretim yapıldığı hatırlatılan açıklamada, üretimin artık normale döndüğü kaydedildi.

Irak'taki en büyük doğal gaz üretim sahası olan Kormor, bölgedeki elektrik üretim santralleri için ana doğal gaz kaynağı olarak hizmet veriyor.

Dana Gas, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'ta güvelik gerekçesiyle üretimi durdurmuştu.

Kormor'da üretimin durması ile Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde günlük elektrik arzı 24 saatten 5-6 saate düşmüş, çevre kirliliğine de neden olan mahalle jeneratörleriyle elektrik açığı kapatılmaya çalışılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
