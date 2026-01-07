Haberler

Irak'ın kuzeyinde yağışlar barajları doldururken ani su yükselişleri balık kaybına yol açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın kuzeyinde meydana gelen yağışlar, kuraklıkla mücadele eden bölgeye hayat verirken, ani su yükselmeleri bazı bölgelerde sele yol açtı. Su seviyesinin yükselmesi balık çiftliklerinde maddi kayıplara neden oldu, ancak balıkçılar durumu uzun vadede olumlu olarak değerlendiriyor.

Irak'ın kuzeyinde etkili olan son yağışlar, kuraklıkla mücadele eden bölgeye nefes aldırırken, ani su yükselişleri bazı bölgelerde sele ve maddi kayıplara neden oldu.

Yağışların ardından bazı barajlarda su seviyesi 6 metreye kadar yükseldi, kimi barajlarda sular baraj bendinden taşarak çevrede hasara yol açtı.

Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan ilçesinde bulunan Sirvan Baraj Gölü'nde su seviyesinin hızla artması, bölgedeki balık çiftliklerini olumsuz etkiledi. Balık üretimi açısından önemli bir merkez olan gölde, çok sayıda yetiştirici balık kaybı yaşadı.

Buna rağmen balıkçılar, su seviyesindeki artışı uzun vadede olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

"Zarar gördük ancak su seviyesinin yükselmesinden yine de memnunuz"

Uzun süredir bölgede balıkçılık yapan Bilal Cafer, AA muhabirine, yağışların ardından suyun olağanüstü bir hızla yükseldiğini anlattı.

"Uzun zamandır buradayız. Son yağmur dalgalarından sonra su seviyesinin 5-6 metre yükseldiğini görüyoruz. Daha önce açıkta kalan birçok kaya şimdi tamamen su altında kaldı," diyen Cafer, bu yükselişin bölgedeki su kaynaklarının yeniden canlandığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Su seviyesinin yükselmesiyle balık havuzlarına ulaşımı sağlayan köprünün yıkıldığını ve bu nedenle balık kaybı yaşadıklarını dile getiren Cafer, "Zarar gördük ancak su seviyesinin yükselmesinden yine de memnunuz. Çünkü bu artış, hepimizin faydasına oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var