Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri İstasyonu denetlendi

Edirne'nin İpsala ilçesinde yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri İstasyonu denetlendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istasyonda devam eden üretim sezonu kapsamında geniş katılımlı bir inceleme ve uygulama ziyareti gerçekleştirildi.

Denetimde hayvan refahı ve sağlığı standartları, zararlı yabani hayvanlarla mücadele yöntemleri, su kalite parametrelerinin takibi ve iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Üretimini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla teknik takip ve denetimlerin devam ettiği kaydedildi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kerim Yapça, Edirne Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Arıkan Kocabaş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile teknik personel denetimde yer aldı.