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İpsala'nın Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Coşkuyla Kutlandı

İpsala'nın Kurtuluşu 102. Yıldönümünde Coşkuyla Kutlandı
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İpsala'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala'nın çağdaş uygarlık seviyesine çıkarılması hedefini vurguladı. Ayrıca Esetçe Spor Kulübü'nün kurulduğu açıklandı.

İpsala'nın kurtuluşunun 102. Yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlerde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından coşkulu anlar yaşandı.

Törenlere İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Tabur Komutanı Yüzbaşı Murat Kaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın yanı sıra vatandaşlar, öğrenciler ve askeri birlikler katıldı.

Kaymakam Sevgili ve beraberindekiler halkın, öğrencilerin ve askerlerin bayramını kutladı.

Milis kuvvetlerinin şehre girişinin canlandırılması beğeni toplarken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Mehmet Kerman gerçekleştirdi.

Görevde bulunduğu 230 gün içinde yaptığı çalışmaları anlatan Kerman, İpsala'yı çağdaş uygarlık seviyesine taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

"102 yıl önce büyük fedakarlıklarla kazanılan bu topraklara sahip çıkmalıyız," diyen Kerman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Törende, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Kurtuluş Bayramı törenleri, askeri birliklerin resmi geçidiyle sona erdi.

Kutlamalara CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu da katıldı.

- Esetçe Spor Kulübü Kuruldu

Edirne Amatör Küme'de mücadele edecek yeni bir takım daha kuruldu.

Esetçe Beldesi Belediye Başkanı Cemal Deniz, yaptığı açıklamda gençlere verdikleri sözü tutarak Esetçe Spor Kulübü'nü hayata geçirdiklerini açıkladı.

Esetçe Spor Kulübü'nün renklerinin kırmızı-beyaz olacağı belirtildi.

Esetçe Spor, İpsala'nın Edirne Amatör Küme'de mücadele edecek üçüncü takımı olacak. Daha önce ligde İpsalaspor ve Yenikarpuzluspor yer alıyordu.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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