Haberler

İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da 4 ton 321 kilo pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 milyar 25 milyon TL değerindeki uyuşturucu imha edildi.

TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda toplam değeri 3 milyar 25 milyon TL olan, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yunanistan'dan İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı aramaya tabi tutulmak üzere hangara alındı. Ekipler tarafından yapılan aramada, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 3 milyar 25 milyon TL değerindeki uyuşturucu imha edildi. Açıklamada ayrıca, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan 4,3 ton uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

Dünyanın beklediği tarihi kare
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst

Kulisleri sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı

Güvenli limanda deprem! Yatırımcılar şokta, dakikalar içinde çakıldı
İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken...
45 ilde Narko Pars operasyonu! 352 şüpheli yakalandı

Yurt dışından getirip tüm Türkiye'ye satmışlar! 352 şüpheli yakalandı
Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

Nişantaşı'nda görüntülendi, itirafıyla röportaja damga vurdu
Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler

Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı

Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Fit görünümüne yorum yağdı

62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Formu herkesi şaşırttı