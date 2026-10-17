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IPARD III 11. başvuruda 95 proje 1,2 milyar lira hibe almaya hak kazandı

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Bakan İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın 11. başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Yumaklı, bu kapsamda 95 projenin 1,2 milyar lira hibe aldığını, tamamlanınca yaklaşık 1,9 milyar liralık yeni yatırım sağlanacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın 11. başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirerek, "Et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve-sebze işlenmesi ve soğuk hava depoları yatırımlarında 95 proje, 1,2 milyar lira hibe almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı'nın 11. başvuru sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Programın 11. başvuru sonuçlarının açıklandığına işaret eden Yumaklı, "Kırsal kalkınmayı güçlendirerek tarım-gıda sektörümüzün altyapısını modernleştiriyor, Bereketin Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, çağrı sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve-sebze işlenmesi ve soğuk hava depoları yatırımlarında 95 proje, 1,2 milyar lira hibe almaya hak kazandı. Bu projelerin tamamlanmasıyla, yaklaşık 1,9 milyar lira değerinde yeni bir yatırımı ülke ekonomimize kazandırmış olacağız."

Kaynak: AA
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