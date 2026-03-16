Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Adana'da internet üzerinden elbise satışı ilanıyla bir kişiyi 29 bin 875 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, mahkeme tarafından 5 yıl hapis ve 78 bin 700 lira para cezası verildi.

Adana'da, internet üzerinden elbise satışı ilanıyla bir kişiyi 29 bin 875 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 5 yıl hapis ve 78 bin 700 lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.A. ve müşteki E.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.Ç'nin internet sitesinde elbise ilanını görüp tanıştığı sanık B.A'nın, kendi banka hesabına 29 bin 875 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.Ç. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, B.A'nın "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki E.Ç. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 5 yıl hapis ve 78 bin 700 lira para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
