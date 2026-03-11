Haberler

İslahiye'de "zimem defteri" geleneği yaşatılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği, Osmanlı geleneği olan zimem defteri çerçevesinde 500 kişinin esnafa olan borçlarını ödedi. Uygulama, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı ve hayırseverlerin katkılarıyla esnafa rahat bir nefes aldırmayı amaçlıyor.

İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği, Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında yaklaşık 500 kişinin esnafa olan borçlarını ödedi.

Dernek tarafından yürütülen uygulama kapsamında mahalle esnafında biriken veresiye borçlar, hayırseverlerin desteğiyle ödeniyor.

Çalışma kapsamında 20 esnafın veresiye defterinde yer alan yaklaşık 500 kişinin borcunun kapatıldığı bildirildi.

İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği Başkanı Mustafa Yıldız, uygulamanın temel amacının ihtiyaç sahiplerine onları rencide etmeden destek olmak olduğunu belirtti.

Yıldız, "Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan zimem defteri geleneğini yaşatarak hem gönüllere umut oluyor hem de sofralara bereket taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle bakkallarında biriken borçların ödenmesiyle esnafın da rahat bir nefes aldığını belirten Yıldız, ihtiyaç sahibi ailelerin ise yeni bir başlangıç yapma imkanı bulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
İddialar doğru mu? Törene Mücteba Hamaney'in maketi getirildi

Soru işaretlerini büyüten hareket
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem