İnovasyonda Kadın Tematik Hızlandırma Programı Kazananları Açıklandı

Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) hayata geçirilen "İnovasyonda Kadın Tematik Hızlandırma Programı"nın kazananları açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansının hibe desteğiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Programı kapsamında, gıda ve biyoteknoloji alanlarında kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan Tematik Hızlandırma Programı, 16-18 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Program ile kadınlara girişimcilik eğitimleri, mentörlük desteği, yatırımcı buluşmaları, kurumsal iş birlikleri ve güçlü ağ kurma fırsatları sunularak, kadınların iş dünyasındaki yerinin sağlamlaştırması amaçlandı.

Gıda ve biyoteknoloji alanında geliştirdikleri projelerle programa başvuran kadınlar, girişimcilik potansiyeli, iş modeli yenilikçiliği, pazar potansiyeli ve ekip nitelikleri gibi kriterler doğrultusunda uzman jüri tarafından değerlendirildi.

Üç gün boyunca projelerini geliştirme imkanı bulan kadın girişimciler, 18 Mayıs'ta ön kuluçka ve fikir aşaması olmak üzere iki kategoride sunumlarını yaptı. İki kategoride de yenilikçi ve özgün projeler jüri karşısına çıktı. Her bir kategoride üç proje ödüle layık görüldü.

Dereceye giren girişimci kadınlara 5 haftalık online mentörlük, 1 yıllık fikri ve sınai haklar danışmanlığı, ortak çalışma alanı kullanımı gibi desteklerin yanı sıra, ön kuluçka birincisine İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı'na katılım hakkı sağlandı.

Ön Kuluçka Kategorisi'nde, Sümeyra Savaş'ın SalmSens Projesi, Iraz Aktay'ın Cherry Mic Projesi, Dilek Kelleci'nin Hubixos Projesi ödüle layık görülürken, Fikir Aşaması Kategorisi'nde Özlem Gündüz'ün Lady Bites Projesi, Aslı Taşçı ve Mevlüde Yurtsever'in Celuvia Projesi ile Bilge Akbay-Hatice Akbay'ın NöroNest Projesi'ne ödül verildi.

"Güçlü bir kadın girişimcilik ağına ilk adımlarını attılar"

Programın kapanış toplantısında konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, İnovasyonda Kadın Projesi'yle bugüne kadar pek çok girişimci kadının hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Kimisi kendi işini kurdu, büyük şirketlerin tedarikçisi olarak sektörde yerini aldı, kimisi saygın kurumlar tarafından istihdam edildi, kimisi ise hala yeni ödüller almaya devam ediyor. Projemiz yıllar içinde büyüdü ve markalaştı. Kadın girişimcilerin gösterdiği ilgi ve paydaşlarımızın desteğiyle daha da güçlendi." ifadelerini kullandı.

Projenin 8. döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından "Güdümlü Proje" olarak onaylandığını ve "program" statüsüne kavuştuğunu aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk defa Tematik Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdik. Bu programla kadın girişimcilerin özellikle gıda ve biyoteknoloji gibi alanlarda güçlenmesini, bilgiye erişmesini ve yatırımcılarla buluşmasını hedefledik. Kadın girişimciler burada kısa sürede girişimcilik, mentörlük, yatırımcı görüşmeleri ve kurumsal iş birlikleri gibi alanlarda değerli deneyimler kazandı. Ama belki de en önemlisi, güçlü bir kadın girişimcilik ağına ilk adımlarını attılar."