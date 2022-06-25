İngiltere'de kadınlar ABD'deki kürtaj yasasını protesto etti
AA - Vudi Xhymshiti - Güncel
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ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.
ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kürtaj hakkı savunucuları, ABD'de anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından bu ülkedeki kadınlarla dayanışma sergilemek amacıyla gösteri düzenledi.
AA / Vudi Xhymshiti - Güncel