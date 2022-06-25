İngiltere'de kadınlar ABD'deki kürtaj yasasını protesto etti ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi. ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kürtaj hakkı savunucuları, ABD'de anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından bu ülkedeki kadınlarla dayanışma sergilemek amacıyla gösteri düzenledi. AA / Vudi Xhymshiti - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri England Londra Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İngiltere'de kadınlar ABD'deki kürtaj yasasını protesto etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.