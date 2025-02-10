İngiltere'de Çiftçiler Veraset Vergisini Protesto Etti

İngiltere'de hükümetin çiftçilere yönelik getirdiği veraset vergisini protesto eden çiftçiler traktörleriyle başkent Londra sokaklarını trafiğe kapattı.

Çevresinde ve üzerinde Başbakanlık, bakanlıklar ve parlamentonun yer aldığı Whitehall Caddesi'ni trafiğe kapatan çiftçiler, buraya çıkan yollarda da traktörlerle konvoylar oluşturdu.

Hükümetin geçen ekimde açıkladığı ve 2026'da yürürlüğe girecek yüzde 20'lik veraset vergisine tepki gösteren çiftçiler, traktörlerine, "Çiftçilik katili Keir Stalin", "İngiliz çifçilerini koru" ve "Britanyalılar! Ülkenizin Britanyalı çiftçilere ihtiyacı var" pankartları astı.

AA muhabirine konuşan çiftçilerden Ed Mason, söz konusu vergiyi ödeyemeyeceklerini belirterek, "Bir geleceğimiz olmayacak. Muhtemelen sahip olduğumuz arsaların dörtte birini satacağız. Bu da daha az karlı hale gelecek." dedi.

Çiftçilere her geçen gün daha da ucuza satış yapma çağrıları geldiğini kaydeden Mason, "Destek almıyoruz ve daha fazla vergi vermemiz isteniyor. Devam etmek hepimiz için daha da zor hale geliyor." ifadesini kullandı.

Mason, yeni vergi dışında düşük fiyatların da işlerini zorlaştırdığını anlatarak, "Fiyatlar bize küresel piyasa tarafından dikte ediliyor. Büyük bir göldeki küçük balıklar gibiyiz." diye konuştu.

"İngiltere ithal ürün aldıkça bizim satış yapmamız zorlaşıyor"

Ailece çiftçilik yaptıklarını belirten Jack MacIntosh ise yeni vergiye itiraz ettiklerini aktararak, "İngiltere daha fazla ithal ürün aldıkça bizim ürünlerimizi satmak daha da zor hale geliyor. Tahıldan süte, yumurtadan ete hiçbir tarım ürününde istediğimiz fiyatı alamıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte tarım üretiminde kullanılan taşınır ve taşınmazların veraset yoluyla el değiştirmesinde veraset vergisi uygulanmadığını kaydeden MacIntosh, bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini savundu.

MacIntosh, ülkede herkese yetecek kadar tarım arazisi bulunduğunu ve İngiliz tarım ürünlerine öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Biz Fransız değiliz, onlar bir şeyleri ateşe verebilir"

Whitehall'daki eyleme katılan aşırı sağcı Reform UK partisi lideri Nigel Farage, bakanlık binalarını göstererek, "Şu binalardakilerin yarısı evden çalışıyor. Ne olduğunu anlamak için önce işe gelsinler." dedi.

Son anketlerde partisi birinci çıkan Farage, çiftçileri Londra girişindeki buluşma noktasında da karşıladı.

Burada çiftçilere seslenen Farage, "Sizi tüm ülkede desteklemeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Ayrıca eğer gelecek seçimde anketlerin de gösterdiği gibi kazanırsak bu kararı geri alma sözü veriyoruz." diye konuştu.

Ülkedeki çiftçi eylemlerinin sorunsuz ve barışçıl geçtiğini kaydeden Farage, "Daha radikal eylemlerin planlandığını biliyorum. Ama şunu unutmayın biz Fransız değiliz. Onlar bir şeyleri ateşe verebilir, bu onların kültürü olabilir ama bizim kültürümüz değil. Ne kadar sabrınız taşsa da, stres yaşasanız da lütfen ne yapıyorsanız aynı şekilde yapmaya devam edin. Barışçıl şekilde, yasal sınırlar içinde yapın." ifadelerini kullandı.

Farage, hükümeti eleştirerek, "Büyük parlamento çoğunlukları istediklerini yapabilir. Bu hükümetin de büyük bir parlamento çoğunluğu var ama 7 aydır ne yaptılar? Çok çok kötüler." değerlendirmesini yaptı.

Veraset vergisinin, diğer vergilerden fazla olduğuna işaret eden Farage, "Ölüm vergisine son verin. Bu yanlış ve ahlaksızca." dedi.

Hükümet ekimde açıkladığı bütçeye göre, tarımsal üretim amacıyla kullanılan 1 milyon sterlin değerinin üzerindeki taşınır ve taşınmazların miras yoluyla el değiştirmesi halinde yüzde 20 vergi almayı planlıyor.

Verginin Nisan 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.