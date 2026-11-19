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İngiltere hükümeti, Avrupa Birliği vatandaşı üniversite öğrencilerinin İngiltere'deki üniversitelere ödediği ücretleri yıllık 38 bin sterlinden İngiliz öğrencilerin ödediği 9 bin 970 sterline çekme planını AB yetkililerine iletti.

The Telegraph'ın haberine göre İngiltere hükümeti, cuma günü yapılacak İngiltere-AB Zirvesi öncesi AB yetkililerine birlik üyesi ülkelerden İngiltere'ye gelen üniversite öğrencilerinin yıllık eğitim ücretlerini düşürmeyi planlayan bir taslak sundu.

AB yetkililerine İngiltere'de yıllık 38 bin sterlini bulan üniversite ücretlerinin önemli ölçüde düşürülmesi veya İngiliz öğrencilerin ödediği 9 bin 970 sterlin seviyesine çekilmesi teklifi iletildi.

Ücretlerin yaklaşık dörtte bire düşmesine işaret den taslakta, "AB ve İngiltere, Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nı tamamlayıcı nitelikte bir ek anlaşma üzerinde çalışacak. Bu anlaşma, İngiltere'deki AB vatandaşı öğrenciler ile AB ülkelerindeki İngiliz öğrenciler için önemli ölçüde düşürülmüş bir öğrenim ücretini ya da öğrenim ücreti konusunda kendi ülke vatandaşlarıyla eşit muameleyi öngörecek." ifadeleri kullanıldı.

Taslakta Gençlik Tecrübe Programı kapsamında İngiltere'ye gelmesi planlanan AB vatandaşı 30 yaş altı genç sayısına ilişkin de beklentiye yer verildi.

AB vatandaşı 30 yaş altı gençlerin İngiltere'de 3 yıla kadar çalışma ve eğitim almasına olanak sağlayan program kapsamında İngiltere'ye 80 bin ila 100 bin arası gencin gelebileceği belirtildi.

İngiliz vatandaşı gençlerin de aynı şekilde AB ülkelerine gidebileceği programla ilgili detaylar konusunda AB ve İngiltere'nin uzlaşabileceği de haberde belirtildi.

Kaynak: AA