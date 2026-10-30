İngiliz otomotiv derneği AB önlemlerinin toparlanmayı tehdit ettiği konusunda uyardı

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LONDRA, 30 Ekim (Xinhua) -- İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu, Avrupa Birliği'nin ticaret önlemlerinin İngiltere'de araç üretiminde gelecek yıl gerçekleşmesi beklenen toparlanmayı sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

Dernekten perşembe günü yapılan açıklamada, bağımsız sektör tahminlerine göre yıllık araç üretiminin bu yıl gerilemesinin, 2027'de ise çoğunluğu elektrikli araçlardan oluşan yeni modellerin üretime girmesiyle 752.000 adede yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Sektörün rekabet gücünü tehdit eden üç temel faktör bulunduğunu kaydeden dernek, bunlardan ikisinin İngiltere ile AB arasındaki ticari ilişkilerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Avrupa Komisyonu'nun 'AB Malı' önerileri mevcut haliyle İngiltere'de üretilen araçları en büyük ihracat pazarı olan AB pazarının fiilen dışında bırakabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ticaret İşbirliği Anlaşması kapsamında 2027'de yürürlüğe girecek daha sıkı menşe kurallarının, karşılıklı elektrikli araç ticaretine yıllık toplam 1,4 milyar sterlin (yaklaşık 1,9 milyar ABD doları) tutarında gümrük vergisi yükü getirebileceği uyarısı da yapıldı.

Derneğin verilerine göre, eylül ayında İngiltere'de üretilen araçların dörtte üçünden fazlası ihraç edildi ve bu ihracatın yüzde 57,5'i AB ülkelerine yapıldı.

Her iki önlemin de iki taraftaki otomotiv sektörüne zarar vereceğini kaydeden dernek, yaklaşan AB-İngiltere Zirvesi'ni "pragmatik çözümler üzerinde uzlaşmaya ve 80 milyar euroluk (yaklaşık 90 milyar dolar) ticari ilişkiyi korumaya yönelik hayati bir fırsat" diye nitelendirdi.

Gerçekçi olmayan yurtiçi elektrikli araç satış hedeflerinin, üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çeken dernek, bu hedeflerin karlılığı azalttığını, kaynakları başka alanlara yönelttiğini ve İngiltere'nin yatırım yeri olarak cazibesini zayıflattığını söyledi.

Kaynak: Xinhua