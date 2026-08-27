Haberler

Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla İngiliz ekonomiste soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'daki finans toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'da katıldığı bir finans toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Basına konu olduğu üzere T.A. hakkında, katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu

Görüntüyü izlemeniz lazım! Mutluluktan uçacak
Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama

Galatasaraylıların beklediği açıklama geldi: 5 gün sonra...
Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı

"Beraber dans edelim" dedi, hayali gerçek oldu
Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek

Yarın gökyüzüne bakmayı unutmayın! Türkiye'den de izlenebilecek
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi