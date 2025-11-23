Yeni açılan mağaza ürünleri 10 liradan satışa sundu, büyük izdiham yaşandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında bazı ürünler 10 TL'den satışa sunulunca izdiham yaşandı. Müşteriler, mağazaya girmek için birbiriyle yarışırken; o anlar kameraya yansıdı.
Bursa İnegöl'de Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu.
MAĞAZA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.
ÇALIŞANLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel