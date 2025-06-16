İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının bahçesindeki mobilya atıkları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını gören çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan söndürüldü.