Tamir etmek için çıktıkları iş yerinin çatısında hurda vaziyette otomobil buldular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin çatısında bulunan hurda otomobil, iş yeri sahibinin durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Araç sahibinin aracı almak istememesi üzerine konuyla ilgili savcılığa başvurulacağı bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin çatısında bulunan hurda vaziyetteki otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Mahmudiye Mahallesi Bozkurt Sokak'ta bir iş yerinde traktör tamircisi olarak faaliyet gösteren kiracı, çatının akması nedeniyle iş yeri sahibi Berat Ertopuz'dan onarım yapılmasını talep etti.

Çatıyı kontrol etmek üzere iş yerinin üzerine çıkan Ertopuz, burada hurda vaziyette bir otomobil bulunduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, aracın plakasından sahibine ulaştı.

Yapılan araştırmada, aracın yaklaşık 20 yıl önce bitişikte faaliyet gösteren bir kaporta ustasına tamir edilmek üzere getirildiği, tamir sürecinde araç sahibi ile usta arasında anlaşmazlık yaşandığı daha sonra aracın kaporta ustası tarafından iş yerinin çatısına çıkarıldığı, buradan da yan iş yerinin çatısına aktarıldığı öğrenildi.

İş yeri sahibi Berat Ertopuz, gazetecilere, aracın kaldırılmasını talep ettiklerini belirterek, "Çatımızın onarımını yapabilmemiz için aracın buradan kaldırılması gerekiyor. Polis ekipleri aracın sahibine ulaştı ancak araç sahibinin aracı almak istemediğini öğrendik. Konuyla ilgili savcılığa başvuruda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
