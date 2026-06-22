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Bursa'da 2,5 milyon liralık kaçak saat ele geçirildi; 1 gözaltı

Bursa'da 2,5 milyon liralık kaçak saat ele geçirildi; 1 gözaltı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan 150 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi, şüpheli Y.G. gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan 150 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi, şüpheli Y.G. (30), gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Eskikaracakaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin evinde çok sayıda kaçak saat olduğu bilgisine ulaştı. İstihbarat çalışmalarıyla belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, evdeki aramada piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan 150 adet gümrük kaçağı saat ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.G., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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