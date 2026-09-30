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İnebolu'da hükümlü ve eski hükümlüler için belediye ve firmalarla protokol imzalandı

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İnebolu'da hükümlü ve eski hükümlüler için belediye ve firmalarla protokol imzalandı
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İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, belediyeler ve firmalarla hükümlü ve eski hükümlülerin istihdamı için protokol imzaladı. Komisyon değerlendirmesinden geçen hükümlüler, uygun işlere yönlendirilerek düzenli çalışacak ve aile geçimine katkı sağlayacak.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile belediyeler ve özel sektör firmaları arasında, hükümlü ve eski hükümlülerin istihdam edilmesine yönelik işbirliği protokolleri imzalandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında, hükümlü ve eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması, meslek edinmeleri ve çalışma hayatına dahil edilmeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda İnebolu, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin belediyeleri ile İnebolu Süşem Gıda, İnşaat ve Nakliye Akaryakıt Ziraat Dayanıklı Tüketim Malları ve İhtiyaç Maddeleri Limited Şirketi, Tarihi Yarımada İnşaat, Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İnebolu Vizyoner Moda Tekstil, İnebolu Sağlam Yapı Group İnşaat Gayrimenkul, Ustahan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bozkurt End Tekstil ve Bozkurt Yıldız Tekstil arasında istihdam ve işbirliği protokolleri imzalandı.

Denetimli Serbestlik Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından, uyum sağlama potansiyeli yüksek ve çalışmaya istekli hükümlülerin istihdam imkanlarından yararlanması sağlanacak.

Komisyon değerlendirmesinden geçen hükümlüler, ilgi, yetenek ve mesleki yatkınlıklarına uygun sektörlere yönlendirilecek. Böylece hükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmeleri, düzenli bir işe kavuşmaları ve ailelerinin geçimine katkı sağlamaları hedefleniyor.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Yıldız, yaptığı değerlendirmede, toplumsal huzurun ve adalet anlayışının yalnızca cezadan ibaret olmadığını belirterek, asıl hedefin bireyi yeniden topluma kazandırmak olduğunu ifade etti.

Denetimli serbestlik sisteminin temel amaçlarından birinin, cezasını infaz eden kişilerin yeniden suç işlemesinin önüne geçmek ve topluma faydalı, üreten bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamak olduğunu aktaran Yıldız, belediyeler ve özel sektör temsilcileriyle kurulan işbirliğinin hükümlülere yeni bir hayat imkanı sunduğunu kaydetti.

İnebolu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Arif Özyön de müdürlük olarak hükümlü ve yükümlülerin geçmişte takılı kalmadan geleceğe umutla bakabilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bölgedeki belediyeler ile sanayi ve ticaret kuruluşlarıyla imzalanan protokoller sayesinde hükümlülerin yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmesini hedeflediklerini aktaran Özyön, çalışmaların hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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