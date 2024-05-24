İncesu Belediyesi Araçlarının Bakım ve Onarımında 3 Milyon Lira Tasarruf

İncesu Belediyesi araçlarının bakım ve onarımını teknik hizmet atölyesinde yaparak 3 milyon liraya yakın tasarruf sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, bünyesindeki araçların bakım ve onarımlarını sağlamak için geçen yıl kurduğu teknik hizmet atölyesinde personeli ile ustalık masrafı vermeden araçlarının motor, şanzıman ve diferansiyel gibi yüksek maliyetli parçaların onarım ve bakımını kendi iş gücü ile karşılayarak 3 milyon liraya yakın tasarruf etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, tasarruf gelirlerini halkın hizmetinde kullandıklarını belirtti.

Göreve geldiği günden sonra belediyenin harcama kalemlerini tek tek incelediğini ifade eden İlmek, şunları kaydetti:

"En fazla harcama kaleminin sanayide verdiğimiz ustalık masrafı olduğunu gördüm. Buna engel olmak için de belediyemizin kendi kademe binasının yanına teknik hizmet atölyesi kurdum. Burada özel bir sanayi servisinde olan her imkanı hazırladık. Şimdi araçlarımızın bakım ve onarımı kendi personelimizin marifeti ile çok daha ucuza ve kısa sürede yapılıyor."