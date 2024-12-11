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İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 2024 Hizmetlerini Değerlendirdi

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İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 2024 yılı hizmetlerine dair detayları paylaştı. 22 milyon lira yatırımla pek çok mahallede parke, kanalizasyon ve asfalt çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, belediyenin mali durumu hakkında bilgi vererek borç ve alacaklarını açıkladı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 2024 yılındaki hizmetlerini değerlendirdi.

İncesu Marina'da gerçekleştirilen programa, Kaymakam Ömer Said Karakaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve basın mensupları katıldı.

Başkan İlmek, toplantıda, belediyenin yatırımları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşa hizmet için gayretle çalıştığını belirten İlmek, şunları kaydetti:

"İncesu Belediyesi olarak belirlediğimiz alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında ilçemizde bütün mahalleleri kapsamak suretiyle 22 milyon liraya, yaklaşık 68 bin 500 metrekare parke çalışması yaptık. Yine 10 bin metre kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı çekildi. Alt yapı çalışmalarının ardından 4 mahallemizi içine alan yolları sıcak asfalta kavuşturduk. 5,5 kilometre uzunluğundaki sıcak asfaltın maliyeti yaklaşık 40 milyon lira. 15 milyon lira değerindeki yufka üretim tesisinde bölge kadınlarını istihdam ediyoruz."

İlmek, 10 Aralık itibariyle belediyenin 30 milyon 50 bin lira borcu, 20 milyon lira ise alacağı olduğunu sözlerine ekledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ, Başkan İlmek'e fahri gazeteciler cemiyeti üyesi kartı hediye etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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