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İmamoğlu: Ekonomiye Darbenin Maliyeti Trilyonlarca Lira

İmamoğlu: Ekonomiye Darbenin Maliyeti Trilyonlarca Lira
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı millet iradesine yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyetinin olduğunu açıkladı. Bu bütçe ile güvenli konutlar üretilebileceğine dikkat çekti ve yaşanan ekonomik sorunları eleştirdi.

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "19 Mart sabahı millet iradesine yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu. Bu kadar büyük bir bütçe ile yaklaşık 1 milyon yapıyı yenileyebilir ya da en az aynı miktarda güvenli konut üretebilirdik" ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mart sabahı millet iradesine yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu. Bu kadar büyük bir bütçe ile yaklaşık 1 milyon yapıyı yenileyebilir ya da en az aynı miktarda güvenli konut üretebilirdik. Siyasi kumpas sonucu yaşanan dalgalanma maalesef zamanla ekonominin temellerine daha da nüfuz edecek. Büyüme yavaşlayacak, enflasyon yüksek kalacak, kıt kanaat geçinmeye çalışan insanların yaşam şartları daha da ağırlaşacak. Büyük bedeller ödeyerek 2 yılda biriktirdiğimiz döviz rezervlerini 3 günde sattılar. Yüksek faizle peşinde koştukları sıcak parayı bile kaçırdılar. Yarattıkları kaosu durdurmak için daha fazla faiz verdiler. Üreticiyi yüksek kredi faizleriyle adeta boğdular. Devletimizin ve milletimizin borçlarını döviz artışları ile daha da artırdılar.

"Bu aziz millet deprem riski için kullanılması gereken kaynakları kumpaslara feda edenlere ne kadar tahammül gösterecek"

Bir an için ülkemizin acil ihtiyaçlarını düşünün. Fakir fukarayı, emekliyi, çiftçiyi, işçiyi, memuru, küçük esnafı, gençlerimizi düşünün. Bir hiç uğruna yaktıkları bu parayla bu güzel insanlar için neler yapılabilirdi bir hayal edin. Bu aziz millet; koltuk hırsı uğruna önüne geleni yakıp yıkan, milletin ekmeğine göz diken, deprem riski için kullanılması gereken kaynakları kumpaslara feda eden bu kifayetsizlere daha ne kadar tahammül gösterecek?"

Kaynak: ANKA / Güncel
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