İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da kışlık sebze fidesi dağıtım törenine katıldı. İmamoğlu, üreticilerin sıkıntı içinde olduğunu belirterek, İBB olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sahalara destek olmaya çalıştıklarını ifade etti. İmamoğlu, üreticinin daha çok üretmesini ve daha fazla kazanmasını istediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da kışlık sebze fidesi dağıtım törenine katıldı.

Açılışta konuşan İmamoğlu, üreticilerin sıkıntı içinde olduğunu, İBB olarak 20 milyona yakın insanın yaşadığı kentte temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra hiç dokunulmamış alanlara, sahalara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Üreticinin daha çok üretmesini ve daha fazla kazanmasını istediğini ifade eden İmamoğlu, "Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın, biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Törenin ardından İmamoğlu, fide dağıttığı çiftçilerle fotoğraf çektirdi.