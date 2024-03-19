İlkokul öğrencileri kendi hazırladıkları parkurlarda kıran kırana yarışıyor

Öğrencilerin survivor parkuru

İlkokul öğrencileri kendi hazırladıkları parkurlarda kıran kırana yarışıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çocukların hazırladığı parkurlarla survivor yarışması renkli görüntülere sahne oluyor.

Göksun İlçesi Ericek Mahallesi Müdürler İlkokulu öğrencileri, bir televizyon kanalında yayımlanan 'Survivor' yarışmasında etkilendi ve kar üzerinde kendilerine has parkur hazırladı.

Yarışma düzenleyen öğrenciler, gurup olarak ikiye ayrıldı ve daha sonra kıyasıya yarıştı. Kıran kırana süren mücadelede çocuklar survivor yarışındaki yarışmacılara adeta taş çıkardı.