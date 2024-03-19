İlkokul öğrencileri kendi hazırladıkları parkurlarda kıran kırana yarışıyor
Kahramanmaraş'ta çocukların hazırladığı parkurlarla düzenlenen survivor yarışması renkli görüntülere sahne oluyor. Göksun İlçesi Ericek Mahallesi Müdürler İlkokulu öğrencileri, bir televizyon kanalında yayımlanan 'Survivor' yarışmasından etkilenerek kendi parkurlarını hazırladılar ve kıyasıya yarıştılar. Çocuklar, yarışmacılara taş çıkardı.
Öğrencilerin survivor parkuru
İlkokul öğrencileri kendi hazırladıkları parkurlarda kıran kırana yarışıyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çocukların hazırladığı parkurlarla survivor yarışması renkli görüntülere sahne oluyor.
Göksun İlçesi Ericek Mahallesi Müdürler İlkokulu öğrencileri, bir televizyon kanalında yayımlanan 'Survivor' yarışmasında etkilendi ve kar üzerinde kendilerine has parkur hazırladı.
Yarışma düzenleyen öğrenciler, gurup olarak ikiye ayrıldı ve daha sonra kıyasıya yarıştı. Kıran kırana süren mücadelede çocuklar survivor yarışındaki yarışmacılara adeta taş çıkardı.