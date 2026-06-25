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İlkadım Belediyesi 2 yılda 57 milyon liradan fazla sosyal destek verdi

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İlkadım Belediyesi, son iki yılda ihtiyaç sahibi aileler, emekliler, öğrenciler ve engelli bireylere yönelik 57 milyon liradan fazla sosyal yardım desteği sağladı.

İlkadım Belediyesi, son iki yılda ihtiyaç sahibi aileler, emekliler, öğrenciler ve engelli bireylere yönelik sosyal yardım çalışmaları kapsamında 57 milyon liradan fazla destekte bulundu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye olarak sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya, onlara destek sağlamaya devam ettiklerini aktardı.

Yardımların gerçek sahiplerine ulaştırılması için çalışmalarını titizlikle yürüttüklerine işaret eden Kurnaz, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda, nakdi destek ve çeşitli sosyal destekler sağlanmaya devam ederken, emekli vatandaşlarımızın, öğrencilerin ve engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi ve ihtiyaç duyduğu anda yanında güçlü bir belediye olduğunu bilmesidir." ifadesini kullandı.

Son 2 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce 57 milyon 804 bin lira tutarında destekte bulunulduğunu vurgulayan Kurnaz, sosyal yardımların imkanlar doğrultusunda devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş
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