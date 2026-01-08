Haberler

Konya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 7 kişiden üçü tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Ilgın ilçesinde 48 küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışmalara başladılar ve hayvanlar sahibine teslim edildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince Mahmutkarahisar Mahallesi'nde 48 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, 7 şüphelinin 48 küçükbaş hayvanı çaldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, diğer 2'si ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
