Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde bu sezon yaklaşık 1500 kişi kayak eğitimi aldı.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde geçen yıllara göre kayak eğitimi verilenlerin sayısı arttı.

Geçen sezon boyunca 1000 kişinin altında kalan kayak eğitimi verilenlerin sayısının bu sezon 2 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Kastamonu Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Fırat Coşkun, AA muhabirine, Ilgaz'ın doğal güzellikleriyle son dönemde kayak merkezleri arasında öne çıktığını söyledi.

Hem işletmeler hem de kayak eğitimi açısından yoğun bir sezon geçirdiklerini dile getiren Coşkun, "Ilgaz Dağı'nda bu sene sezon erken başladı. Yılbaşından bu yana yoğunluk aralıksız devam ediyor. Ziyaretçiler de işletmeciler de memnun. Ilgaz Dağı ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde bugüne kadar yaklaşık 1500 kişi kayak eğitimi aldı. Son zamanlarda kayak sporuna ilgi arttı." dedi.

Kayak eğitimi verilenlerin sayısındaki artışta kulüp faaliyetlerinin önemli yeri bulunduğuna işaret eden Coşkun, şöyle devam etti:

"Yarıyıl tatilinde kulüp kayak okulları faaliyet gösterdi. Veliler daha önce pahalı olduğu gibi gerekçelerle çocuklarını kayak eğitimine göndermiyordu ama kulüp faaliyetleri devreye girince daha ekonomik hale geldi. Kulüp eğitimleri dışında bölgemize genelde İstanbul, Ankara, Samsun başta olmak üzere çevre illerden yoğun ilgi var."

Coşkun, önce Kovid-19 salgını nedeniyle insanların evlerine kapanması, akabinde deprem ve geçen sene neredeyse hiç kar yağmaması nedeniyle insanların son yıllarda kayak merkezinden uzak kaldığını belirterek, "Bir özlem oluştu. Bu yıl da bir patlama oldu. Hem günübirlik hem konaklama hem de kulüp faaliyetleri olarak kayak eğitiminde ciddi bir sezon geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.