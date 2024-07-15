Çankırı'da, 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Ilgaz Dağı Tırmanışı gerçekleştirildi.

Çankırı Valiliğinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ÇANDAK) tarafından Ilgaz Dağı'na tırmanış düzenlendi.

Etkinliğe katılan Çankırı, Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve JAK timinden oluşan 18 kişi, Ilgaz Dağı'nın 2404 rakımlı Emirgazi Tepesi zirvesine tırmanarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

ÇANDAK Başkanı Nuri Erkenci, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanları şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

Tırmanışta şehitler için dua edip İstiklal Marşı'nı seslendirdiklerini belirten Erkenci, zirvedeki törenin ardından inişe geçtiklerini, kamp alanında sporculara katılım belgesi takdim edildiğini bildirdi.