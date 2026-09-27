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İletişim Başkanı Duran'dan Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılına ilişkin paylaşım:

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- "Bugün Sıfır Atık, ekonomiye sağladığı katkıdan doğal kaynakların korunmasına, sera gazı salımının azaltılmasından milyonlarca insana ulaşan eğitim çalışmalarına kadar geniş bir etki alanı oluşturmuş durumda"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Sıfır Atık, ekonomiye sağladığı katkıdan doğal kaynakların korunmasına, sera gazı salımının azaltılmasından milyonlarca insana ulaşan eğitim çalışmalarına kadar geniş bir etki alanı oluşturmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlayan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin 9 yılda güçlü bir çevre vizyonuna dönüştüğünü belirtti.

"Dünya Ortak Evimiz" anlayışıyla büyüyen hareketin bugün "0'dan COP31'e Dünya için Hep Birlikte" çağrısıyla yoluna devam ettiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı, bize emanet edilen doğayı korumak ise ortak sorumluluğumuz. Çünkü temiz bir çevre, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. Bugün Sıfır Atık, ekonomiye sağladığı katkıdan doğal kaynakların korunmasına, sera gazı salımının azaltılmasından milyonlarca insana ulaşan eğitim çalışmalarına kadar geniş bir etki alanı oluşturmuş durumda. Tüketim alışkanlıklarımızı yeniden düşünmeyi, kaynaklarımızı korumayı, atığı kaynağında azaltmayı ve geri kazanımı gündelik hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi esas alan ortak bir sorumluluk kültürü Türkiye'den doğup tüm dünyaya ilham oldu. Yerelden küresele uzanan bu yolculuğun, COP31'e giderken iklim değişikliğiyle mücadelede ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarında yeni adımlara vesile olacağına inanıyorum."

Söz konusu büyük çevre seferberliğine öncülük eden Emine Erdoğan'a ve emeği geçenlere şükranlarını sunan Duran, Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını kutladı.

Kaynak: AA
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