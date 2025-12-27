İletişim Başkanı Duran'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan seferberliğin büyük emek ve fedakarlıklarla tamamlanması, milletimizin sarsılmaz iradesini, devletimizin güçlü organizasyon kabiliyetini ve geleceğe umutla bakan kararlı duruşunu bir kez daha teyit etmiştir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Hatay'daki 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Hatay'da düzenlenen törenin, Türkiye'nin kriz yönetimi kapasitesini ve örnek bir yeniden inşa sürecini güçlü biçimde yansıttığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarında, deprem sonrası yeniden imar sürecinin devlet ve millet arasındaki güven bağının en somut göstergesi olduğunu vurgulamıştır. Bugün 455 bininci konutun hak sahibi kardeşlerimize teslim edilmesi, birlik ve dayanışma içinde hareket edildiğinde her türlü zorluğun aşılabileceğini göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan seferberliğin büyük emek ve fedakarlıklarla tamamlanması, milletimizin sarsılmaz iradesini, devletimizin güçlü organizasyon kabiliyetini ve geleceğe umutla bakan kararlı duruşunu bir kez daha teyit etmiştir."

Burhanettin Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende kullandığı şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili kardeşlerim, siz bize güvendiniz. Bize inandınız. En zor şartlarda dualarınızla, oylarınızla bize destek oldunuz. Biz de bugüne kadar size layık olabilmek adına ne gerekiyorsa yaptık.

Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Zorlukları birlikte aştık. Badireleri beraber atlattık. Yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık.

Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. 23 yıl boyunca Allah'a hamdolsun, emanetinize ihanet etmedik. Size ve aziz milletimize mahcup olmadık.

Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız.

Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. Bunun için Cenabıallah'a binlerce kez hamdediyorum.

Biliyorsunuz, yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğimizi söylemiştik. Bugün itibarıyla bu rakamın da üzerine çıkarak, hamdolsun, tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz. Yeni konut ve iş yerlerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

11 ilimiz, 62 ilçemiz ve 10 bin 190 köyümüzü kapsayan 110 bin kilometrekarelik bir alan art arda meydana gelen iki depremle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı. Dolaylı etkilerini dahil ettiğimizde 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık.

Bununla birlikte endişe ve ümitsizliğe asla kapılmadık. Depremin ilk dakikalarından itibaren devlet olarak derhal harekete geçtik. Unutmayın, durmak yok yola devam. Allah yar, yardımcımız olsun. Bundan sonra da milletin yanındayız. Milletin kutsal emanetine ihanet etmeyecek, milletimize mahcup olmayacağız."