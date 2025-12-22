Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu"na ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan bu bütçe, üretimi, istihdamı ve adil kalkınmayı önceleyen, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren bir yol haritasıdır.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun millet, ülke ve gelecek için hayırlı olmasını diledi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan bu bütçe, üretimi, istihdamı ve adil kalkınmayı önceleyen, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren bir yol haritasıdır. Komisyon sürecinden Genel Kurul görüşmelerine kadar büyük bir gayretle çalışan tüm milletvekillerimize, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

