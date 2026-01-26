Haberler

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 27 Ocak Salı günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanmaktadır. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu'nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir."

