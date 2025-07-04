İLBANK ve İKB'den Türkiye için 200 Milyon Avro Finansman Anlaşması

İller Bankası (İLBANK) ile İslam Kalkınma Bankası (İKB), Türkiye'deki belediyelerin sürdürülebilir altyapı ve kentsel ulaşım projelerini desteklemek amacıyla 200 milyon avro tutarında finansman anlaşması imzaladı.

İLBANK'tan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında 150 milyon avro, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki altyapının yeniden inşasında kullanılacak.

50 milyon avroluk paket ise diğer şehirlerdeki yerel yönetimlerin kentsel ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik projelere destek sağlayacak.

Bu iki finansman paketiyle hem afet bölgelerinde yaşamın yeniden tesis edilmesi hem de şehirlerin daha dayanıklı ve sürdürülebilir ulaşım altyapılarına kavuşması hedefleniyor.

"Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, İKB ile 20 yılı aşkın süredir devam eden işbirliğinin bu yeni anlaşmayla daha da güçlendiğini belirtti.

Belediyelerin altyapı yatırımlarına uygun finansman kaynakları sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildiren Türk, şunları kaydetti:

"İKB ile imzaladığımız bu yeni finansman, özellikle depremden etkilenen şehirlerimizde hayatın yeniden inşasına katkı sağlarken, kentsel ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesiyle şehirlerimizin daha dirençli, yaşanabilir ve sürdürülebilir hale gelmesine destek olacaktır."