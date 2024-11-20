İlaç Ruhsat İptalleri Türkiye'de Tehlike Çanlarını Çaldırıyor

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, "2024 yılında yurt dışı ilaç firmaları 604 ilacın, 2023 yılında da 328 ilacın ruhsatını iptal etti. Yani son iki yılda 938 ilacın ruhsatı iptal edilmiş oldu. Bu ilaçların arasında antibiyotikler, göz damlaları, tansiyon ve şeker ilaçları, öksürük şurupları gibi hayati öneme haiz birçok ilaç bulunuyor. Yetkililerin dikkatini çekmek isteriz, ruhsat iptal sayısı nerede ise 2 kat artmış durumdadır. Bunun sebeplerini önemli bir halk sağlığı sorununa dönüşmeden tespit etmek ve düzeltmek önemli" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ruhsatı iptal edilen ilaçlara ve yenilikçi ilaçlara erişimin kısıtlı olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saydan, "İlgili kurum tarafından 18 ilacın geri ödeme kapsamına alındığında günlerce sosyal medyada tanıtımlar yapan yetkililer son 2 yılda 938 ilacın ruhsatının firmalar tarafından iptaline sessiz kalıyor" diyerek ilaç firmalarının birer birer Türkiye'den çekildiğine dikkati çekti.

Saydan, şunları söyledi:

"Tıp ve eczacılık alanında tüm dünyanın ilerlediği, dünya sağlık örgütünün pandemik ve endemik çeşitli hastalık salgınları ilan ettiği dönemlerden geçerken Türkiye'de bu yıl içinde 604 ilacın ruhsatı iptal edildi. Yenilikçi ilaçlara erişimin yüzde 6'lar seviyesinde olduğu Türkiye'de bu durum oldukça düşündürücü.

"İlaç euro kuru (DAD) fiyatlandırmasından acilen vazgeçilmesi gerekmektedir"

Bakanlıkça ilaç fiyatlandırmasında belirlenen en son Euro kuru 21,67'dir. Bu ekonomik gerçeklikten uzak durum maalesef tüm sektöre ekonomik bir yük getiriyor. Netice olarak birçok ilaç bulunmamaya ve 'yok'ta olmaya devam etmekte, ithal edilen ürünler artık ithal edilmemekte. Yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar ülkemize getirilmemeye, var olan ilaçların da ruhsatları iptal edilmeye başlandı.

İlacın bulunabilir ve ulaşılabilir olması için ilaç euro kuru (DAD) fiyatlandırmasından acilen vazgeçilmesi gerekmektedir. Ayrıca SGK tarafından firmalara bizlerin üzerinden uygulanan kamu kurum indirimlerinin uygulanabilir, makul seviyede olması ve bu indirimden kaçınan firmalara gerekli yaptırımının sağlanması gerekmektedir. İlaç sorununun bu önemli 2 sebebine acilen çare bulunmalıdır. Yaşanan soruna gerçekçi bir çözüm bulunamadığı için firmalar birer birer ülkemizi terk ediyor. Çünkü, ilaç firmaları ticari kuruluşlar olup kazanmadıkları hiçbir ürünü ne ithal ederler ne de üretirler.

"Şartlar böyle devam ederse yerli ilaçlarımızı da kaybedeceğiz endişesindeyiz "

Saydan, şöyle devam etti:

TEİS olarak yerli ilacı her zaman destekledik destekliyoruz, ama ilaçta millileşmek böyle olmaz. Alınan kararlar yeni nesil ilaçları ülkemizden uzak tutmanın yanında yerli ilaç sanayimizi de zorlamakta ve Ar-Ge çalışmalarına yeterli kaynak ayrılmasına imkan vermemektedir. Eğer şartlar böyle devam ederse yerli ilaçlarımızı da kaybedeceğiz endişesindeyiz."