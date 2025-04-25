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İklim Değişikliği Fındık Tarımını Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği Fındık Tarımını Tehdit Ediyor
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Düzce Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi, 'İklim Değişikliğinin Fındık Üretimi Üzerine Olası Etkileri' çalıştayında, kuraklık ve iklim değişikliği ile fındık tarımının geleceği üzerine bilimsel değerlendirmeler yaptı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜFAM) tarafından "İklim Değişikliğinin Fındık Üretimi Üzerine Olası Etkileri: Düzce Örneği" çalıştayı düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamada, çalıştayda fındık tarımının geleceğini tehdit eden kuraklık ve iklim değişikliği etkilerinin bilimsel olarak değerlendirdiği belirtildi.

Küresel iklim değişikliğinin özellikle sıcaklık artışı ve yağış düzensizlikleri yoluyla fındık tarımı üzerindeki potansiyel etkilerinin kapsamlı şekilde analiz edildiği vurgulanan açıklamada, "Sıcaklık stres indeksine dayalı senaryolarla, 2100 yılına kadar Düzce'de fındık üretiminin karşılaşabileceği riskler net biçimde ortaya konuldu." ifadesine yer verildi.

DÜFAM'ın bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir fındık üretimi için iklim değişikliğine karşı bilimsel temelli stratejiler geliştirme misyonuna önemli katkı sunduğu aktarılan açıklamada, DÜFAM'ın misyon ve vizyonu doğrultusunda iklim direnci yüksek fındık tarımının geleceğini şekillendirmeye yönelik katma değerli çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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