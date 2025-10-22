Haberler

İkinci El Playstation Dolandırıcılığı Davası: Sanığa 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Adana'da ikinci el Playstation satışı dolandırıcılığından yargılanan sanığa, mahkeme 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 160 lira para cezası verdi. Müşteki, dolandırıldığı için sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Adana'da internet üzerinden ikinci el playstation satışı ilanıyla bir kişiyi 4 bin 300 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 160 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık U.B. ve müşteki M.C. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, müşteki M.C'nin internet sitesinde ikinci el playstation ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık U.B'nin, kendi banka hesabına 4 bin 300 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın M.C. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, U.B'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Müşteki M.C. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık U.B'yi 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 160 lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
