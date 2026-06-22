6 Ay 6 Bin Kilometre ve İlan Kısıtlaması Uygulaması 2027'ye Kadar Uzatıldı

(ANKARA) - İkinci el otomotiv piyasasında uygulanan "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesi ile ilan kısıtlamasının süresi 6 ay daha uzatıldı. Ticaret Bakanlığı, uygulamaların 1 Ocak 2027 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçulukla mücadele edilmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmedikçe satışını engelleyen "6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi" ile ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ilanla pazarlanmasını önleyen "İlan Kısıtlaması" uygulamalarının yürürlükte olduğu hatırlatıldı.

TOPLAM 170 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlık denetimleri kapsamında bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına katkı sağladığının değerlendirildiği kaydedildi.

DÜZENLEME 2027'YE KADAR UZATILDI

Bu kapsamda, "6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi" ile "İlan Kısıtlaması" uygulamalarının sürelerinin 6 ay daha uzatıldığı belirtilen açıklamada, uygulamaların 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmeye devam edileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA