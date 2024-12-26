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İkinci el araç alım satımında süre uzatıldı

İkinci el araç alım satımında süre uzatıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ikinci el araç alım satımlarında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'na bu süreyi daha da uzatma yetkisi verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ikinci el araç alım satımlarında 6 ay şartı ve 6 bin kilometre şartı kuralı 1 Ocak 2025'ten 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'na da bu süreyi altı aya kadar daha uzatma yetkisi verildi.

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2025 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

BAKANLIĞA YETKİ

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması da 1 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılamayacak. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'na bu süreyi altı aya kadar daha uzatma yetkisi verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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