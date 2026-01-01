IKBY yetkilileri yeni yıl mesajlarında dayanışma vurgusu yaptı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, yeni yıl dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda, 2026'nın umutların gerçeğe dönüştüğü, krizlerin sona erdiği, herkes için iyilik ve huzur kapılarının açıldığı bir yıl olmasını diledi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yayımladığı mesajında, birlik, beraberlik ve toplumsal huzura vurgu yaparak, yeni yılın hem IKBY hem de Irak için kronik sorunların çözüldüğü bir dönem olması temennisinde bulundu.

Barzani mesajında, "Yeni yılın gelişini, anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp tüm siyasi güçler, partiler ve topluluklar arasında birlik, hoşgörü ve dayanışma ruhunun hakim olduğu yeni bir sayfa açma fırsatı olarak değerlendirelim. Gücümüz, kazanımlarımızı korumanın ve anayasal haklarımızı güvence altına almanın tek garantisi olan karşılıklı kabul, birlikte yaşama ve işbirliğinde yatmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Daha parlak bir gelecek inşa edeceklerini belirten Barzani, "Geleceğe umut ve iyimserlikle bakalım. 2026 yılını istikrarı pekiştirme ve vatandaşların yaşamlarını ve refahını iyileştirme yılı yapmak için her türlü çabayı göstereceğimize sizi temin ederiz." ifadelerini kullandı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise hükümet portalında yayımlanan mesajında, engeller ve zorluklarla dolu bir yıl geçirdiklerini kaydetti.

Halka hizmet etemeyi sürdüreceklerini belirten Barzani, "Özellikle 24 saat elektrik sağlanması, su kıtlığının giderilmesi, yol yapımı ile finans ve bankacılık altyapısının iyileştirilmesi konularında IKBY'nin reformlarını hayata geçirebildik." ifadelerini kullandı.

IKBY'nin çıkarlarının hiçbir tarafın çıkarları uğruna feda edilmemesi gerektiğini belirten Barzani, "Maalesef bugüne kadar kasıtlı olarak engellenen IKBY'nin yeni hükümetinin kurulmasını umuyoruz." ifadesine yer verdi.

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani de X paylaşımında yeni yılın tüm dünya için iyilik, mutluluk ve refah yılı olması dileğinde bulundu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Bafel Talabani de yayımladığı mesajda, "2026 yılının ülkemiz için daha fazla refah, ilerleme ve istikrar yılı olmasını umuyorum." dedi.