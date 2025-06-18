İhracatımız Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, 2023 yılı ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatının geçen yıla göre %3,5 artarak 111 milyar dolara ulaştığını ve yıllıklandırılmış ihracatın 265 milyar 500 milyon dolara çıktığını açıkladı. Ağar, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın artış eğilimini sürdürdüğünü vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artarak 111 milyar dolara ve son 12 ayda yıllıklandırılmış ihracatımız ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 265 milyar 500 milyon dolara ulaştı." dedi.

Ağar, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Blok Mermer Fuarı'nın açılışında, ecdadın bıraktığı mirası en iyi şekilde geleceğe taşımak adına büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışıp ürettiklerini söyledi.

Türkiye'yi her alanda yükseltmeye devam ettiklerini anlatan Ağar, şöyle konuştu:

" Türkiye, bugün 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe ve 16 bin dolara yaklaşan kişi başı gelire ulaştıysa bölgesinin en önemli üretim ve ihracat merkezi konumuna yükseldiyse işte bu sorumluluk bilinciyle ortaya konan gayretlerin sonucundandır. Tam 19 çeyrektir devam eden büyüme trendinin yanı sıra ihracat, istihdam, enflasyon tarafındaki olumlu gelişmeler, ekonomi programının küresel düzeydeki tüm belirsizliklere ve bölgesel siyasi krizlere rağmen hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ettiğini net şekilde ortaya koymaktadır."

"Zorlu küresel koşullara rağmen ihracat tarafında artış eğilimini devam ettiriyoruz"

Ağar, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu, çevre ülkelerde yaşanan her bir gerilimin ertesi gün yerini başkasına bıraktığını vurguladı.

Dünya ekonomisinde son yıllarda ciddi dalgalanmalara sahne olduğunu aktaran Ağar, "Özellikle ABD öncülüğünde artan korumacılık ve ticaret savaşları riski ve küresel tedarik zincirinde yaşanan yeniden yapılanma süreçleri ekonomik belirsizlikleri günden güne derinleştiriyor. Böylesine zorlu küresel koşullara rağmen ihracat tarafında artış eğilimini devam ettiriyoruz. Ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımız yenilikçi ve katma değerli ürünlerle küresel rekabette güç kazanmakta, genişleyen pazarlarla yeni başarılara imza atmaktadır." ifadesini kullandı.

"Yıllık mal ve hizmet ihracatımız 381 milyar doların üzerine çıktı"

Ağar, 2024'te ihracatın 261 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, küresel ihracattan alınan payın yüzde 1,07'ye yükseldiğini kaydetti.

İhracatta yaşanan bu ivmelerle 2025 yılında da devam ettiğine değinen Ağar, şunları kaydetti:

"Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artarak 111 milyar dolara ve son 12 ayda yıllıklandırılmış ihracatımız ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 265 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Pazartesi günü açıklanan nisan ayı ödemeler dengesi istatistikleri ne ise hizmet ihracatımızın yıllıklandırılmış olarak 116,5 milyar ile rekor seviyeye yükseldiğini, böylece yıllık mal ve hizmet ihracatımız 381 milyar doların üzerine çıktığını büyük bir memnuniyetle görmüş olduk. Mal ve hizmet ihracatımızın önümüzdeki dönemde de cari açığın azaltılmasında ve büyüme trendinin devamında önemli katkı sağlayacağını öngörüyoruz."

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'ın Türkiye'de üretilen blok mermerin üçte birini karşılayan merkezle doğal taş sektörünün de kalbini oluşturduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı'nın açılışı yapıldı, stantlar gezildi.

Törene, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 21 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

Erdoğan'a açık açık soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur

Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ciddi sonuçları olur
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı

Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.