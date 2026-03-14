Ticaret Bakanlığı: İhracatın finansmanında sermaye piyasası araçlarını kullanmaya başlıyoruz

TİCARET Bakanlığı, "İhracatçılarımızın finansman imkanlarının çeşitlendirilmesine yönelik projelerimize bir yenisini daha ekliyor; 2026 yılı itibarıyla sermaye piyasası araçlarını da önemli bir ihracat finansmanı aracı olarak kullanmaya başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İhracatçılarımızın finansman imkanlarının çeşitlendirilmesine yönelik projelerimize bir yenisini daha ekliyor; 2026 yılı itibarıyla sermaye piyasası araçlarını da önemli bir ihracat finansmanı aracı olarak kullanmaya başlıyoruz. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği iş birliğinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 Mart 2026 tarih ve 2026/12 sayılı bülteni ile Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna onay verilmiştir. Finansal kaynağa ihtiyaç duyan, yüksek potansiyele sahip girişimlere yatırım yapma imkanı sunan fon aracılığıyla, büyüme aşamasındaki şirketlere sermaye desteği sunacak, söz konusu girişim ve şirketlerin büyümesine ve başarılı olmalarına katkıda bulunacağız" ifadelerine yer verildi.

'SEKTÖR EKOSİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANMAKTADIR'

Açıklamada, oluşturulacak finansman kaynağı ile sektör rekabetçiliğinin etkin şekilde artırılmasının amaçlandığı belirtilerek, "Fon kapsamında, ihracat potansiyeli yüksek, ithalat bağımlığı bulunan veya ihracatın tamamlayıcısı konumunda olan sektör ve ürün gruplarında faaliyet gösteren girişimler, teknolojik derinliği olan, yüksek katma değer yaratan, patentli ürün geliştirme potansiyeline sahip ya da özgün Ar-Ge faaliyeti bulunan firmalar, istihdam yaratma potansiyeli olan, karbon ayak izini azaltma gibi sosyal ve çevresel fayda sağlayabilecek kritik projelere odaklanan girişimler hedef kitleyi oluşturacaktır. Bu kapsamda; otomotiv, mobilite, batarya teknolojileri, enerji depolama, akıllı ulaşım sistemleri, elektrikli araç bileşenleri, otomobil sensör teknolojileri, yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş, malzeme teknolojileri ve sürdürülebilir üretim çözümleri alanlarında faaliyet gösteren girişim şirketleri ile otomotiv sektörüne dolaylı katkı sağlayan ileri imalat, yapay zeka, veri analitiği, yeşil teknoloji ve döngüsel ekonomi uygulamaları geliştiren girişimler öncelikli desteklenecektir. GSYF ile ülkemizin milli teknoloji hedefleri ile uyumlu ve ihracat odaklı olarak sektörlere yönelik inovatif ve yenilikçi şirketlerin uzun vadeli değer kazanımının sağlanması ve sektör ekosisteminin desteklenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı