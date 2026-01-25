Haberler

İHAKUT afetlerde havadan arama faaliyetleri için Van'da toplantı yaptı

Güncelleme:
İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, afet ve acil durumlarda havadan arama ve tespit faaliyetleri için Van'da bir toplantı düzenleyerek gönüllü dron pilotlarıyla iş birliği yapmayı hedefliyor.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, afet ve acil durumlarda havadan arama ve tespit faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında Van'da toplantı düzenledi.

Merkezi Yalova'da bulunan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Marmara Koordinatörü Okay Narlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Van'daki gönüllü dron pilotları katıldı.

Toplantıda, AFAD ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde yürütülecek havadan arama, kayıp tespiti ve afet sonrası değerlendirme faaliyetleri ele alındı.

Narlı, yaptığı açıklamada, afet durumlarında Van'daki gönüllü dron pilotlarını hızlı şekilde göreve çağıracak bir yapı oluşturmak istediklerini belirtti.

Havacılık Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı resmi bir spor kulübü olduklarını belirten Narlı, "Amacımız, olası bir afet durumunda bölgede görev yapan başta AFAD olmak üzere Jandarma ve Polis gibi kolluk kuvvetlerinden arama kurtarma faaliyetlerinde havadan arama tespit çalışması yaparak destek olmaktır. Göreve çıkmamız için resmi davet gerekmektedir. Gelen her türlü resmi davette her türlü sahada olabiliriz. Spor kulübümüz, farklı illerde AFAD ile protokoller imzaladı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
