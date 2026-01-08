Haberler

İğneada açıklarında palamut bolluğu yaşanıyor

Kırklareli'nin İğneada beldesinde balıkçılar, sabaha karşı açıldıkları denizde bol miktarda palamut avlayarak limana döndü. Balıkçı Yakup Ürey, bu sezon palamut avının oldukça bereketli olduğunu ifade etti.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avladı.

Sabaha karşı avlanmaya çıkan balıkçılar, kasalar dolusu palamutla limana döndü.

Balıkçı Yakup Ürey, AA muhabirine, bu sezon ilk kez palamut avının bu kadar bereketli olduğunu söyledi.

Sezonun genelinde istavrit ve hamsi avcılığının ön planda olduğunu belirten Ürey, havaların soğumasıyla palamut için ağlarını denize serdiklerini ifade etti.

Ürey, "Tek seferde yaklaşık 1600 palamut avladık. Oldukça memnunuz. Palamut bolluğunun devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
