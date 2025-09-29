Haberler

İğneada'da Lüfer Avında Bereket Yaşanıyor
Karadeniz'deki İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, bol miktarda lüferle kıyıya dönerek yüzleri güldürüyor. İki gündür süren yoğun avcılık, balıkçıların umutlarını artırıyor.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar kasalar dolusu lüferle kıyıya dönüyor.

Karadeniz açıklarına serilen ağlara takılan bol miktardaki lüfer, balıkçı teknelerine bereket kattı.

Yoğun mesai harcayan tayfalar, kasaları dolduran balıkları limanda bekleyen kamyonlara yükledi.

Balıkçılardan Nurcan Tınmaz, AA muhabirine iki gündür denizde lüferin bol olduğunu belirtti.

Lüfer bereketinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Tınmaz, bu yıl lüferden umutlu olduklarını kaydetti.

Tınmaz, ağlarında henüz hamsi ve palamudu göremediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
